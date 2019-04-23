В краснодарской больнице установили стенд дополненной реальности

СЕГОДНЯ 17:36 2019-04-23T17:36:56+03:00

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В Краевой клинической больнице №1 Краснодара установили стенд дополненной реальности. Интерактивная инсталляция «Здравографика» с большим экраном и сенсорной панелью может давать пациентам персональные рекомендации по ведению здорового образа жизни, а также профилактике различных заболеваний.

- Граждане могут узнать о правильном питании, борьбе со стрессом, отказе от вредных привычек и других аспектах ЗОЖ. Помимо этого стенд предоставит информацию о возрастных стадия развития ребенка и важности своевременной вакцинации, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

Новая технология будет интересная и маленьким пациентам лечебного учреждения. Они могут с его помощью сыграть в интерактивные игры с технологией дополненной реальности.

Добавим, в медицинских учреждениях края началась неделя против абортов «Подари мне жизнь!». Подобные акции проходят на Кубани регулярно с 2008 года. В женских консультациях, детских поликлиниках и гинекологических отделениях проводятся круглые столы, тематические лекции и беседы, направленные на сохранение семейных отношений, планирование рождения желанных детей.

ИСТОЧНИК KP.RU