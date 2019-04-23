«БКС Брокер» запустил стоп-заявки в мобильном приложении «Мой брокер»

СЕГОДНЯ 20:00 2019-04-23T18:03:21+03:00

Индустрия, связанная с финансовыми рынками, активно развивает мобильные платформы для инвестиций и трейдинга. К примеру, число пользователей онлайн приложения «Мой Брокер» превысило 500 000 человек

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Для удобства пользователей в мобильном приложении были запущены стоп-заявки.

- Мы постоянно дополняем приложение, улучшая его нужными клиентам опциями. Из последних - опции стоп-лосс (stoploss) и тэйк профит (takeprofit), которые позволяют завершить сделку автоматически, - рассказал Николай Жмуренко, директор дирекции брокерского электронного бизнеса ООО «Компания БКС».

С декабря 2015 года оборот составил 800 миллиардов рублей на почти 2,7 миллиона сделок, проведенных на платформе «Мой Брокер». Приложение для покупки валюты и ценных бумаг имеет базовый набор опций и интуитивный интерфейс. Кроме базовых функций, таких, как отслеживание изменения курса, открытие брокерского счета, биржевого тренера и наглядного анализа инвестиционного портфеля, здесь есть и интересные инструменты для работы на рынке. Например, маркетплейс «Инвестидеи», где уже было сгенерировано около 2 500 идей, которые использовали около 53% пользователей при принятии решения о сделке.

ИСТОЧНИК KP.RU