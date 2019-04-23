В Краснодаре открылся детский центр IT-творчества

СЕГОДНЯ 19:42 2019-04-23T19:42:57+03:00

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В столице Кубани начал работу детский центр IT-творчества. Здесь школьников будут обучать по шести направлениям – от программирования до кибербезопасности. Одновременно получать знание на базе центра смогут одновременно до 400 детей.

- Центр «IT-Cube» заработал на базе ГБУ ДО КК «Дворец творчества». На реализацию проекта выделили около 20 млн рублей из федерального и регионального бюджетов, - рассказали «Комсомольскойправде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Стоит отметить, что до 2024 года согласно реализации нацпроекта «Образование» на Кубани откроют еще четыре центра IT-Cube. Они помогут развивать в крае систему дополнительного образования.

Напомним, сегодня во Всероссийском детском центре «Орлёнок» открылась проектная Олимпиада «Цифровая Россия». В каждой смене будет сформировано несколько команд из ребят 11-16 лет. Главной темой проектов участников станет направление «Цифровые технологии и цифровая экономика». В ходе Олимпиады ребята будут выполнять задания по решению экономических и технологических проблем, возникающих на объектах стенда, создавать новые предприятия и элементы инфраструктуры на карте Цифровой России. Идеи детских решений лягут в основу будущих проектов.

ИСТОЧНИК KP.RU