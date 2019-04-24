В Тихорецком районе строят птицефабрику и элеватор

СЕГОДНЯ 07:21 2019-04-24T07:21:27+03:00

Соглашения о возведении объектов были подписаны в Сочи

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Ход реализации инвестиционных проектов оценил руководитель департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства края Юрий Волков.

- Глава ведомства посетил элеватор в станице Краснооктябрьской. Его строительство реализуется в рамках соглашения, подписанного в Сочи в 2018 году. Возведение объекта идет полным ходом, также возле элеватора появится завод по переработке комбикорма, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

При строительстве используются передовые материалы, элеватор оснастят всем необходимым оборудованием, у которого нет аналогов в стране. Завершить объект планируют уже в этом году.

Юрий Волков побывал и на птицефабрике в Тихорецком районе. Соглашение о ее реализации было подписано на сочинском форуме в 2015 году. Фабрика начнет работать во втором квартале 2019 года.

В ней уже содержится 16 тысяч бройлеров и 5 тысяч индюшек, построен кормоцех, установлено отечественное оборудование, запущено производство кормов для птицы. Проект находится в завершающей стадии.

Напомним, рыбоперерабатывающие предприятия Кубани впервые получат субсидии. Бизнесменам помогут приобрести необходимое оборудование.

ИСТОЧНИК KP.RU