В Тихорецком районе строят птицефабрику и элеватор
Ход реализации инвестиционных проектов оценил руководитель департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства края Юрий Волков.
- Глава ведомства посетил элеватор в станице Краснооктябрьской. Его строительство реализуется в рамках соглашения, подписанного в Сочи в 2018 году. Возведение объекта идет полным ходом, также возле элеватора появится завод по переработке комбикорма, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.
При строительстве используются передовые материалы, элеватор оснастят всем необходимым оборудованием, у которого нет аналогов в стране. Завершить объект планируют уже в этом году.
Юрий Волков побывал и на птицефабрике в Тихорецком районе. Соглашение о ее реализации было подписано на сочинском форуме в 2015 году. Фабрика начнет работать во втором квартале 2019 года.
В ней уже содержится 16 тысяч бройлеров и 5 тысяч индюшек, построен кормоцех, установлено отечественное оборудование, запущено производство кормов для птицы. Проект находится в завершающей стадии.
Напомним, рыбоперерабатывающие предприятия Кубани впервые получат субсидии. Бизнесменам помогут приобрести необходимое оборудование.
ИСТОЧНИК KP.RU