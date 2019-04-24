2019-04-24T08:09:26+03:00
Происшествия

В Краснодаре со второго этажа кафе выпал мальчик

Инцидент произошел днем 23 апреля
Александра ПОДУШКО
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В Краснодаре со второго этажа кафе выпал мальчикВ Краснодаре со второго этажа кафе выпал мальчикФото: Илья СМИРНОВ
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В полицию Краснодара во вторник, 23 апреля, в 14:40 поступило сообщение о несчастном случае на улице Восточно-Кругликовской. Там со второго этажа упал двухлетний малыш.

Инцидент произошел в одном из кафе. Молодая семья отдыхала в заведении на втором этаже. Малыш просунулся между прутьев ограждения и его не успели поймать. Он упал вниз с высоты около трех метров.

- Ребенок был госпитализирован с травмами. Ему оказывается необходимая помощь. По факту произошедшего проводится проверка, - рассказал начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

Напомним, 17 апреля в Адлерском районе Сочи 23-летний парень упал с 4-го этажа многоквартирного дома на берег реки Херота. По счастливому стечению обстоятельств, стоны несчастного парня услышали соседи. Они и обратились к спасателям. Дальше с многочисленными переломами молодого человека начали разбираться сотрудники скорой помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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