2019-04-24T08:25:31+03:00
Общество

На Кубани к 2024 году введут 15 тысяч гектаров мелиорируемых сельхозземель

Развитие экспортного потенциала регионов юга России обсудили на совещании в Астрахани
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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Мероприятие провели полномочный представитель Президента РФ в ЮФО Владимир Устинов и Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев. В совещании принял участие вице-губернатор Андрей Коробка.

К 2024 году ЮФО увеличит экспорт сельхозпродукции почти в полтора раза. Если сейчас 8,4 миллиардов долларов, то через несколько лет эта цифра поднимется до 12,2 миллиардов долларов.

В рамках реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» разработан региональный проект «Экспорт продукции АПК», а также утверждены мероприятия, которые позволят выйти на запланированный объем экспорта – 3,8 миллиардов долларов.

- Увеличение объемов продукции растениеводства связано с масштабными мелиоративными мероприятиями в регионе – до 2024 года планируется ввести не менее 15 тысяч гектаров мелиорируемой площади, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Напомним, под Анапой высадили более тысячи гектаров молодых виноградников. Инвестор реализует свой проект на базе предприятия-банкрота. Стоит отметить, что соглашение о намерениях заключили в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи в 2015 году. Объем инвестиций оценивается почти в 4 миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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