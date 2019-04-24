На Кубани раздадут более 700 тысяч георгиевских лент
Гражданская кампания «Георгиевская лента» – в память о подвигах участников ВОВ стартует в Краснодарском крае 25 апреля.
– В течение двух недель волонтеры будут вручать георгиевские ленточки жителям всей России. В нашем регионе в этом году планируют раздать более 700 тысяч ленточек. Каждая из них – это символ Победы, который нужно носить с достоинством и должным уважением, – написал глава региона.
- Распространять ленты будут около 1000 активистов. Также организуют сбор пожертвований от предприятий, организаций и граждан края. Деньги направят на приобретение медицинского оборудования для краевого клинического госпиталя ветеранов войн, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Напомним, в Краснодаре добровольцы будут распространять ленточки с 25 апреля по 9 мая ежедневно с 13:00 до 16:00 по адресам:
- Сквер имени Г.К.Жукова (улица Красная, 56);
- Пушкинская площадь (улица Красная, 5);
- Главная городская площадь (улица Красная/Буденного).
ИСТОЧНИК KP.RU