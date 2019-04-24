На Кубани раздадут более 700 тысяч георгиевских лент

СЕГОДНЯ 09:42 2019-04-24T09:42:29+03:00

Об этом на своей странице в Инстаграм сообщил губернатор Вениамин Кондратьев

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Гражданская кампания «Георгиевская лента» – в память о подвигах участников ВОВ стартует в Краснодарском крае 25 апреля.

– В течение двух недель волонтеры будут вручать георгиевские ленточки жителям всей России. В нашем регионе в этом году планируют раздать более 700 тысяч ленточек. Каждая из них – это символ Победы, который нужно носить с достоинством и должным уважением, – написал глава региона.

- Распространять ленты будут около 1000 активистов. Также организуют сбор пожертвований от предприятий, организаций и граждан края. Деньги направят на приобретение медицинского оборудования для краевого клинического госпиталя ветеранов войн, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Напомним, в Краснодаре добровольцы будут распространять ленточки с 25 апреля по 9 мая ежедневно с 13:00 до 16:00 по адресам:

- Сквер имени Г.К.Жукова (улица Красная, 56);

- Пушкинская площадь (улица Красная, 5);

- Главная городская площадь (улица Красная/Буденного).

ИСТОЧНИК KP.RU