В Краснодаре на улице Колхозной начали укладку нового асфальта

СЕГОДНЯ 10:06 2019-04-24T10:06:17+03:00

Отремонтируют два участка - от Офицерской до Клинической и от улицы МОПР до Ипподромной

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В Краснодаре в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на Колхозной начали фрезеровку старого асфальта. Дорожное покрытие, тротуары и бордюры сделают на двух участках - от Офицерской до Клинической и от улицы МОПР до Ипподромной. Их протяженность 1,3 километра.

- На первом участке уже началась укладка выравнивающего слоя асфальта, после его завершения по ночам будут делать финальное асфальтирование. Параллельно ведутся несколько работ. Пока специальная техника фрезерует одну полосу дороги, на другой бригады укладывают слой нового асфальта, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Основной ремонт планируют выполнить к майским праздникам. На 300-метровом участке, от МОПР до Ипподромной, сейчас ведутся подготовительные работы.

Напомним, в краевой столице стартовали ремонтные работы на улице имени Леваневского. Уже начали убирать старый слой асфальта с тротуаров, демонтируют бордюры. Вдоль дороги планируют оформить «зелёные островки».

ИСТОЧНИК KP.RU