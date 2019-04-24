В Брюховецком районе 33-летнего местного жителя осудят за кражу
В полицию Брюховецкого района обратился местный житель и сообщил о том, что он более года не был дома, а по прибытию заметил что из его жилища пропали чугунные, пластиковые трубы, электрический котел, а также секции заборного ограждения и металлическая калитка. Сумма ущерба составила около 35 тысяч рублей.
- Сотрудники полиции опросили возможных очевидцев, обошли пункты приема металла. По подозрению в совершении кражи правоохранители задержали проживающего по соседству с заявителем 33-летнего мужчину, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Местный житель пояснил полицейским, что пластиковые трубы он установил в собственном доме, а металлические изделия сдал в пункты приема металла, вырученные деньги потратил на личные нужды.
В отношении 33-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ (Кража). Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу. Ему грозит до шести лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU