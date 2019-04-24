Кубанская школьница победила на Всероссийской олимпиаде по физической культуре

СЕГОДНЯ 10:41 2019-04-24T10:41:16+03:00

Всего в соревнованиях приняли участие 229 школьников из 65-ти регионов страны

Изменить размер текста: A A

Софья Якушина завоевала золотую медаль на заключительном этапе соревнований. Всего в состязаниях приняли участие 229 школьников из 65-ти регионов страны.

Краснодарский край представили ученики МБОУ СОШ №13 имени Рулева станицы Новолабинской Илья Веприков и Софья Якушина.

Как рассказали в министерстве образования, науки и молодежной политики края, ребята ранее выиграли на региональном этапе олимпиады. На национальных соревнованиях они выполняли задания теоретико-методического тура и демонстрировали физическую подготовку на практическом этапе.

- Софье Якушиной удалось завоевать золотую медаль, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Напомним, в столице Кубани начал работу детский центр IT-творчества. Здесь школьников будут обучать по шести направлениям – от программирования до кибербезопасности. Одновременно получать знание на базе центра смогут одновременно до 400 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU