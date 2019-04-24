В Гулькевичском районе в аварии пострадали два водителя
Около поселка Советского Гулькевичского района 23 апреля произошло лобовое столкновение грузового фургона Ford Transit и ВАЗ-2104. От сильного удара иномарка вылетела в кювет и перевернулась.
- На место происшествия прибыли сотрудники Гулькевичского отряда «Кубань-СПАС». Спасатели выставили оградительные конусы, отключили аккумуляторные батареи у машин. После они стабилизировали перевернувшийся на крышу Ford и помогли выбраться из него водителю, - сообщили в пресс-службе «Кубань-СПАС».
Женщине, которая управляла отечественной легковушкой, оказали первую медицинскую помощь до приезда врачей. Обоих пострадавших госпитализировали.
Напомним, в Центральном районе Сочи сегодня 23 апреля 2019 года произошло ДТП. Автомобиль сбил девочку, которая переходила дорогу по «зебре».
ИСТОЧНИК KP.RU