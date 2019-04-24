В Гулькевичском районе в аварии пострадали два водителя

СЕГОДНЯ 11:48 2019-04-24T11:48:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Около поселка Советского Гулькевичского района 23 апреля произошло лобовое столкновение грузового фургона Ford Transit и ВАЗ-2104. От сильного удара иномарка вылетела в кювет и перевернулась.

- На место происшествия прибыли сотрудники Гулькевичского отряда «Кубань-СПАС». Спасатели выставили оградительные конусы, отключили аккумуляторные батареи у машин. После они стабилизировали перевернувшийся на крышу Ford и помогли выбраться из него водителю, - сообщили в пресс-службе «Кубань-СПАС».

Женщине, которая управляла отечественной легковушкой, оказали первую медицинскую помощь до приезда врачей. Обоих пострадавших госпитализировали.

Напомним, в Центральном районе Сочи сегодня 23 апреля 2019 года произошло ДТП. Автомобиль сбил девочку, которая переходила дорогу по «зебре».

ИСТОЧНИК KP.RU