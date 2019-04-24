В Сочи стартовал II Всероссийский Фестиваль ГТО среди трудовых коллективов

СЕГОДНЯ 12:33 2019-04-24T12:33:54+03:00

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В городе-курорте проходит II Всероссийский Фестиваль ГТО среди трудовых коллективов. Мероприятие продлится до 26 апреля.

Участники фестиваля - трудовые коллективы крупнейших предприятий страны. Одним из обязательных условий допуска к участию является опыт работы на предприятии не менее шести месяцев и выполнение нормативов комплекса ГТО на знак отличия.

- В состав каждой команды входят восемь участников, соответствующих четырем возрастным ступеням: пара мужчина и женщина в возрасте от 20 до 29 лет, от 30 до 39, от 40 до 49 и от 50 до 59 лет, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

Соревнования пройдут на базе ФГБУ «Юг Спорт». За правильностью выполнения всех упражнений будут следить квалифицированные судьи Краснодарского края

- Участники выполнят испытания на силу, выносливость и гибкость, а также сдадут бег и стрельбу из электронного оружия, - сообщили в пресс-службе «Юг Спорт».

Напомним, кубанская школьница победила на Всероссийской олимпиаде по физической культуре. Всего в соревнованиях приняли участие 229 школьников из 65-ти регионов страны.

ИСТОЧНИК KP.RU