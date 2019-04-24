2019-04-24T13:56:19+03:00
Общество

На Кубани газифицируют более 20 населенных пунктов

Техническую возможность для подключения получат свыше 15 тысяч домов
Александра ПОДУШКО
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На Кубани обсудили вопросы развития коммунальной инфраструктуры региона в ходе личного приема граждан, который провел Вениамин Кондратьев.

– Уровень газификации в крае высокий, но, тем не менее, небольших населенных пунктов, жители которых нуждаются в центральном отоплении, еще достаточно. Здесь нужен системный подход и работа, как со стороны местных властей, так и со стороны краевого ведомства, – подчеркнул губернатор.

В 2019 году на газификацию из бюджета региона выделено 340 миллионов рублей.

- Природным топливом обеспечат 22 населенных пункта в 15 муниципалитетах, в том числе в Анапе, Геленджике, Туапсинском, Тимашевском, Отрадненском, Усть-Лабинском, Белореченском, Новопокровском и Мостовском районах, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Построят около 122 километров распределительных газопроводов. Техническую возможность для подключения получат свыше 15 тысяч домов.

Напомним, на Кубани к 2024 году введут 15 тысяч гектаров мелиорируемых сельхозземель. Развитие экспортного потенциала регионов юга России обсудили на совещании в Астрахани.

ИСТОЧНИК KP.RU

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