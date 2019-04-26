2019-04-26T07:33:44+03:00
Общество

На Кубани разработают схему размещения многофункциональных комплексов сервиса вдоль трасс

Такое поручение в ходе краевого совещания по развитию придорожной инфраструктуры края дал Вениамин Кондратьев
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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На Кубани к лету разработают схему размещения многофункциональных комплексов сервиса вдоль трасс. Такое поручение дал Вениамин Кондратьев.

В регионе нет четкой схемы размещения объектов придорожного сервиса. Заправки и кафе не всегда отвечают необходимым потребностям туристов и расположены хаотично.

В Краснодарском крае Кубани более 4 тысяч объектов придорожного сервиса. Большинство из них построены до принятия документов, регламентирующих дорожное строительство в России. Поэтому они не соответствуют нормам.

- Сейчас вдоль дорог федерального значения предусмотрено 28 мест размещения многофункциональных комплексов сервиса. Это АЗС, станции техобслуживания, парковки, гостиницы, магазины. Но пока функционирует лишь восемь таких комплексов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Предложения по размещению многофункциональных комплексов к началу лета формирует региональный департамент потребительской сферы и регулирования рынка.

Напомним, на Кубани в 2019 году на поддержку животноводства выделили 300 миллионов рублей. Об этом сообщил вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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