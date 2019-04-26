На Кубани разработают схему размещения многофункциональных комплексов сервиса вдоль трасс
На Кубани к лету разработают схему размещения многофункциональных комплексов сервиса вдоль трасс. Такое поручение дал Вениамин Кондратьев.
В регионе нет четкой схемы размещения объектов придорожного сервиса. Заправки и кафе не всегда отвечают необходимым потребностям туристов и расположены хаотично.
В Краснодарском крае Кубани более 4 тысяч объектов придорожного сервиса. Большинство из них построены до принятия документов, регламентирующих дорожное строительство в России. Поэтому они не соответствуют нормам.
- Сейчас вдоль дорог федерального значения предусмотрено 28 мест размещения многофункциональных комплексов сервиса. Это АЗС, станции техобслуживания, парковки, гостиницы, магазины. Но пока функционирует лишь восемь таких комплексов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Предложения по размещению многофункциональных комплексов к началу лета формирует региональный департамент потребительской сферы и регулирования рынка.
Напомним, на Кубани в 2019 году на поддержку животноводства выделили 300 миллионов рублей. Об этом сообщил вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка.
ИСТОЧНИК KP.RU