2019-04-26T08:19:28+03:00
Общество

С начала года на Кубани зарегистрировано десять новых сельхозкооперативов

В регионе предоставляются льготные условия для того, чтобы начать заниматься бизнесом
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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Развитие малых форм хозяйствования обсудили в рамках визита в Краснодарский край комиссии по совершенствованию правового регулирования в сфере государственного и муниципального контроля. Ее возглавлял председатель Комитета по регламенту и организации парламентской деятельности Андрей Кутепов.

На Кубани предоставляются льготные условия для того, чтобы начать заниматься бизнесом, также эффективно оказываются меры господдержки.

Как отметил Андрей Коробка, малые формы хозяйствования края производят экологически чистую, натуральную продукцию, которая ничем не уступает по качеству и ассортименту крупным производителям.

С начала года в регионе зарегистрировано 10 новых фермерских объединений.

- На поддержку малого и среднего бизнеса выделяется существенное финансирование. В 2018 году сельхозкооперативам в рамках грантовой поддержки было предоставлено более 1,2 миллиарда рублей. В этом году на эти цели предусмотрено более 1,3 миллиарда рублей, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Напомним, первым объектом медкластера в Краснодаре станет краевой онкоцентр. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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