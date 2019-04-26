2019-04-26T10:28:28+03:00
Общество

В Краснодаре отремонтируют фасады 45 многоквартирных домов

Работы проведут на деньги, вносимые в региональный фонд капитального ремонта
Ева Мур@kp_kuban
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Фото: пресс-служба мэрии КраснодараФото: пресс-служба мэрии Краснодара
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Два дома многоквартирных дома в микрорайоне Пашковский в Краснодаре уже отремонтированы. Так, одному из них на улице Студенческой в этом году исполнилось 66 лет. А другой на улице Бершанской - 1977 года постройки - уже на 80 процентов обновили.

- Все эти работы стало возможным провести только благодаря тому, что жители многоэтажек вовремя оплачиваю коммунальный взнос на капремонт, - цитирует пресс-служба мэрии слова градоначальника Евгения Первышова.

И те, кто платит по счетам регулярно, должен быть в приоритете, заявил мэр.

Глава кубанской столицы пообещал, что ремонтные работы в этом году проведут еще в 400 многоквартирных домах (обновление фасадов запланирована в 45 из них), что составляет существенную часть жилого фонда Краснодара.

Напомним, в Краснодаре в парке «Россия – Моя история» с 1 по 5 мая пройдут лекции и показы фильмов. В мультимедийном комплексе запланирован целый ряд мероприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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