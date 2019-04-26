2019-04-26T15:44:14+03:00
Общество

Краснодар получил деньги на выкуп детсадов в муниципальную собственность

Средства поступили из краевого бюджета
Максим ОСОКИН
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Фото: пресс-служба администрации КраснодараФото: пресс-служба администрации Краснодара
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Краснодар получил средства в размере более 1 млрд рублей на выкуп в муниципальную собственность детских садов, возведенных застройщиками.

- Деньги, в частности, пойдут на приобретение детского сада на 250 мест по ул. им. Евгении Жигуленко, 23, а также детсада по ул. им. Репина. Помимо этого, средства направят на капитальный ремонт спортивных залов городских школ №№ 10 и 57, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации кубанской столицы.

Также запланирована подготовка проекта строительства нового корпуса на территории школы № 76 в ст. Елизаветинской по ул. Советской, 62.

10 млн рублей направят на прочистку ливневого коллектора по ул. Российской на участке от ул. им. Ягодина до ул. Солнечной и по ул. им. Петра Метальникова на участке от ул. Российской до ул. Ростовское шоссе.

Добавим, В Краснодаре отремонтируют фасады 45 многоквартирных домов. Работы проведут на деньги, вносимые в региональный фонд капитального ремонта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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