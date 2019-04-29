Судью из Анапы лишили полномочий
Квалификационная коллегия судей Краснодарского края досрочно прекратила полномочия судьи Анапского районного суда Натальи Холодовой.
- Заявление о привлечении Холодовой к дисциплинарной ответственности направил совет судей Краснодарского края. В ходе рассмотрения документа комиссия установила, что судья вынесла неправосудное решение о распоряжении земельным участком в прибрежной полосе, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в «Кубанском агентстве судебной информации».
Данное решение еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
Отметим, Наталья Холодова заняла пост судьи Анапского районного суда в 2014 году. В марте 2017 года ее привлекали к дисциплинарной ответственности. Тогда служитель Фемиды отделалась замечанием.
Напомним, ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин направил представление в Квалификационную коллегию судей Краснодарского края о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Темрюкского районного суда.
Федерального судью Павла Грачева подозревают в совершении двух уголовных преступлений – получении взятки и вынесении заведомо неправосудных решений. Ему грозит не только лишение полномочий, но и длительный срок заключения.
ИСТОЧНИК KP.RU