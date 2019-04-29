2019-04-29T13:58:35+03:00
Общество

Глава СК просит возбудить дело против еще одного кубанского судьи

Бывшего председателя Темрюкского районного суда заподозрили в получении взятки
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Судью подозревают во взяточничествеСудью подозревают во взяточничествеФото: Архив "КП"
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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин направил представление в Квалификационную коллегию судей Краснодарского края о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Темрюкского районного суда.

Федерального судью Павла Грачева подозревают в совершении двух уголовных преступлений – получении взятки и вынесении заведомо неправосудных решений. Ему грозит не только лишение полномочий, но и длительный срок заключения.

Заседание квалификационной коллегии судей должно было состояться 26 апреля. Как стало известно «Комсомольской правде-Кубань», решение по представлению главы СК было отложено.

Федеральный судья Павел Грачев бессрочно наделен полномочиями указом президента от 4 сентября 2000 года, с этого же года он возглавлял Темрюкский районный суд. Согласно опубликованным сведениям о доходах, служитель Фемиды в 2017-м году заработал 2,15 млн рублей, а его супруга немногим более 400 тысяч рублей. В собственности у супругов земельные участки и два жилых дома, а также автомобиль BMW X3.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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