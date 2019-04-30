На Кубани задержаны лжегазовики, продававшие пенсионерам приборы

СЕГОДНЯ 11:20 2019-04-30T11:24:25+03:00

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В Тихорецке задержали 36-летнюю жительницу Краснодара и ее 18-летнего сына, которые обманывали пенсионеров. Они представлялись работниками газовой службы и продавали приборы по цене от 3 до 10 тысяч рублей.

- Получив оплату, фигуранты устанавливали в квартирах обычные датчики задымления и скрывались, - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/706204" frameborder="0"></iframe> Лжегазовики в Тихорецке.

Одна из бабушек заподозрила обман и почти сразу после покупки прибора вызвала полицию. Правоохранители задержали подозреваемых в соседней квартире.

- Установлены обстоятельства аналогичных трех эпизодов мошенничества, совершенного участниками группы, - сообщают в полиции. – Возбуждено уголовное дело.

Женщина заключена под стражу, а ее сын находится под подпиской о невыезде. Предварительное расследование уголовного дела продолжается.

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За установку одно такого прибора они просят от 5000 до 7000 рублей, говоря, что это специальное предложение «ниже рыночной цены». Необходимость установки сигнализации они аргументируют якобы требованиями закона (читайте далее)

ИСТОЧНИК KP.RU