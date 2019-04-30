В Сочи в ДТП пострадала несовершеннолетняя

СЕГОДНЯ 16:50 2019-04-30T16:50:16+03:00

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Сегодня ночью в Сочи на дублере Курортного проспекта произошло ДТП. Здесь столкнулись грузовик и легковой автомобиль такси.

- Как установили сотрудники правоохранительных органов, 34-летний мужчина на Skoda столкнулся с грузовиком BAW, за рулем которого находился 32-летний житель Красноярска, -рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в отделе по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи.

В результате столкновения травмы получила несовершеннолетняя пассажирка такси. Медики оказали необходимую помощь 16-летней девушке на месте.

Напомним, ранее автомобиль «скорой помощи» попал в ДТП в центре Краснодара. Авария произошла на пересечении улиц Северной и Воровского. Вторым участником происшествия стал водитель BMW. По предварительным данным, никто не пострадал. полицейские выясняют обстоятельства ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU