Лучшим игроком ФК «Краснодар» в апреле стал вратарь Матвей Сафонов

СЕГОДНЯ 14:23 2019-05-05T14:23:21+03:00

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Лучшим игроком ФК «Краснодар» в апреле был признан голкипер Матвей Сафонов. На официальном интернет-сайте клуба завершилось голосование болельщиков.

- Третье место по итогам опроса, в котором приняло участие более 1 700 респондентов, занял защитник Урош Спайич. Вторым стал полузащитник Маурисио Перейра. 20-летний воспитанник Академии «быков» голкипер Матвей Сафонов финишировал с колоссальным отрывом, его результат – 80 процентов голосов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе футбольного клуба.

Сафонов в нынешнем сезоне победил в ежемесячном голосовании болельщиков уже во второй раз (впервые это случилось в ноябре-2018).

Напомним, «Локомотив-Кубань» и «Зенит» начали серию плей-офф Единой лиги. Краснодарский клуб подарил болельщикам незабываемое шоу, но уступил на домашней арене. Второй матч серии состоится в «Баскет-Холле» 6 мая и начнется в 20:00.

ИСТОЧНИК KP.RU