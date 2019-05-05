В парке «Краснодар» пройдет трансляция матча «быков» с «Ростовом»

СЕГОДНЯ 17:05 2019-05-05T17:05:35+03:00

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В амфитеатре парка «Краснодар» сегодня, 5 мая, покажут трансляцию матча между футбольными клубами «Краснодар» и «Ростов».

- Кто не успевает в соседний Ростов-на-Дону на матч #РостовКраснодар, тот не должен отчаиваться. Прямой эфир в амфитеатре начнется в 19:00, - говорится в сообщении.

Вход на мероприятие свободный.

Напомним, лучшим игроком ФК «Краснодар» в апреле был признан голкипер Матвей Сафонов. На официальном интернет-сайте клуба завершилось голосование болельщиков. Третье место по итогам опроса, в котором приняло участие более 1 700 респондентов, занял защитник Урош Спайич. Вторым стал полузащитник Маурисио Перейра.

Сафонов в нынешнем сезоне победил в ежемесячном голосовании болельщиков уже во второй раз (впервые это случилось в ноябре-2018).

ИСТОЧНИК KP.RU