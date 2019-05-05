В Сочи в Олимпийском парке сгорел пункт велопроката
Пострадавших нет [фото, видео]
В Сочи в Олимпийском парке сгорел пункт велопрокатаФото: Артём ГНАТЕНКО
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Сегодня, 5 мая, в Сочи в Олимпийском парке сгорел пункт велопроката. На месте происшествия работают две пожарных машины.
Известно, что внутри пункта проката находились велосипеды.
Пострадавших нет. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Напомним, в Новороссийске потушили здание на улице Кутузовской. Происшествие случилось в среду, 1 мая. Сообщение о возгорании здания на улице Кутузовской в Новороссийске, спасатели получили в 13:05. Огонь локализовали в 13:24, полностью пожар ликвидировали в 13:42.
В пожаре никто не пострадал.
В Сочи в Олимпийском парке сгорел пункт велопроката.Видео: Гнатенко Артем
ИСТОЧНИК KP.RU