2019-05-05T18:24:21+03:00
Происшествия

В Сочи в Олимпийском парке сгорел пункт велопроката

Пострадавших нет [фото, видео]
Александра ПОДУШКО
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В Сочи в Олимпийском парке сгорел пункт велопрокатаВ Сочи в Олимпийском парке сгорел пункт велопрокатаФото: Артём ГНАТЕНКО
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Сегодня, 5 мая, в Сочи в Олимпийском парке сгорел пункт велопроката. На месте происшествия работают две пожарных машины.

В Сочи в Олимпийском парке сгорел пункт велопроката Фото: Артём ГНАТЕНКО

В Сочи в Олимпийском парке сгорел пункт велопрокатаФото: Артём ГНАТЕНКО

Известно, что внутри пункта проката находились велосипеды.

Пострадавших нет. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

В Сочи в Олимпийском парке сгорел пункт велопроката Фото: Артём ГНАТЕНКО

В Сочи в Олимпийском парке сгорел пункт велопрокатаФото: Артём ГНАТЕНКО

Напомним, в Новороссийске потушили здание на улице Кутузовской. Происшествие случилось в среду, 1 мая. Сообщение о возгорании здания на улице Кутузовской в Новороссийске, спасатели получили в 13:05. Огонь локализовали в 13:24, полностью пожар ликвидировали в 13:42.

В пожаре никто не пострадал.

В Сочи в Олимпийском парке сгорел пункт велопроката Фото: Артём ГНАТЕНКО

В Сочи в Олимпийском парке сгорел пункт велопрокатаФото: Артём ГНАТЕНКО

В Сочи в Олимпийском парке сгорел пункт велопроката.Видео: Гнатенко Артем

ИСТОЧНИК KP.RU

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