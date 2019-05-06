«Кубань» одержала победу над «Омегой» в первом мачте на родной арене

СЕГОДНЯ 07:22 2019-05-06T07:22:55+03:00

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На стадионе «Кубань» 5 мая состоялся третий матч чемпионата Краснодарского края по футболу, в котором местная «Кубань» принимала «Омегу» из Курганинска.

Встреча завершилась победой хозяев поля со счетом 2:0.

На первый матч «желто-зеленых», который состоялся почти спустя год на стадионе «Кубань», пришли 6 тысяч 125 болельщиков. Для зрителей были открыты нижняя западная и южная трибуны.

Напомним, жителей Краснодара приглашают принять участие в турнирах по дворовому футболу и стритболу среди детских дворовых команд на Кубок губернатора Кубани. Уже открыта электронная регистрация для всех желающих. Она бесплатная и продлится до 23 мая. Также необходимо подать заявку и иметь медицинский допуск.

ИСТОЧНИК KP.RU