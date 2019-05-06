В Геленджике перезахоронят останки героев ВОВ

СЕГОДНЯ 08:11 2019-05-06T08:11:44+03:00

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- В Геленджике перезахоронят останки тел капитана Золотова, старшего лейтенанта Иноземцева, младшего сержанта Колесникова, сержанта Короткова, сержанта Кострова, а также еще несколько неопознанных солдат ВОВ, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Геленджика.

Сегодня, 6 мая, в 10:00 в церкви на кладбище (улица Горная) останки воинов Великой Отечественной войны начнут отпевать, а затем перевезут на «Аллею героев».

На торжественное перезахоронение приглашаются все желающие почтить память героев, сражавшихся за нашу мирную жизнь. Церемония начнется в 12:00.

«Аллея героев» находится на кладбище, которое расположено в станице Марьина роща.

Напомним, на Кубани прошел забег в честь Дня Победы. В Краснодаре он стартовал на Главной городской площади. Маршрут забега прошел по Красной от Буденного до Постовой. Затем школьники, студенты, трудящиеся, ветераны труда и спорта проследовали к площади Победы (угол улиц Постовая/Коммунаров) и возложили цветы к памятнику Освободителям города Краснодара.

ИСТОЧНИК KP.RU