В Геленджике перезахоронят останки героев ВОВ
- В Геленджике перезахоронят останки тел капитана Золотова, старшего лейтенанта Иноземцева, младшего сержанта Колесникова, сержанта Короткова, сержанта Кострова, а также еще несколько неопознанных солдат ВОВ, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Геленджика.
Сегодня, 6 мая, в 10:00 в церкви на кладбище (улица Горная) останки воинов Великой Отечественной войны начнут отпевать, а затем перевезут на «Аллею героев».
На торжественное перезахоронение приглашаются все желающие почтить память героев, сражавшихся за нашу мирную жизнь. Церемония начнется в 12:00.
«Аллея героев» находится на кладбище, которое расположено в станице Марьина роща.
Напомним, на Кубани прошел забег в честь Дня Победы. В Краснодаре он стартовал на Главной городской площади. Маршрут забега прошел по Красной от Буденного до Постовой. Затем школьники, студенты, трудящиеся, ветераны труда и спорта проследовали к площади Победы (угол улиц Постовая/Коммунаров) и возложили цветы к памятнику Освободителям города Краснодара.
ИСТОЧНИК KP.RU