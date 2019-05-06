«Краснодар» и «Ростов» сыграли вничью

СЕГОДНЯ 08:37 2019-05-06T08:37:40+03:00

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«Краснодар» и «Ростов» и сыграли вничью в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча проходила в Ростове-на-Дону и завершилась со счетом 1:1.

- Гол на 25-й минуте забил с пенальти игрок ФК «Краснодар» Виктор Классон. Ответный мяч на 89-й минуте забросил Эльдор Шомуродов, сравняв счет, - рассказали в пресс-службе ФК «Краснодар».

«Горожане» набрали 47 очков и занимают третье место в РПЛ, «Ростов» идет седьмым (37 очков).

«Краснодар» 11 мая в гостях сыграет с красноярским «Енисеем».

Напомним, на стадионе «Кубань» 5 мая состоялся третий матч чемпионата Краснодарского края по футболу, в котором местная «Кубань» принимала «Омегу» из Курганинска. Встреча завершилась победой хозяев поля со счетом 2:0.

ИСТОЧНИК KP.RU