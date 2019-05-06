В Сочи открылся Антикварный фестиваль

СЕГОДНЯ 10:29 2019-05-06T10:29:25+03:00

Изменить размер текста: A A

- В Сочи в Зимнем театре открылся Антикварный фестиваль. Гости мероприятия могут увидеть редкие произведения искусства, живопись и скульптуры, шедевры декоративно-прикладного искусства, иконы, коллекционный фарфор, ювелирные украшения, изделия из серебра и бронзы, книги и предметы быта, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» рассказали в пресс-службе администрации Сочи.

Участники салона - ведущие представители антикварного бизнеса из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Краснодара, Ростова-на-Дону и других городов.

В этом году впервые представили в экспозицию, посвященную Дню Победы.

- 11 мая пройдет аукцион. С уникальными экспозициями можно будет ознакомиться до 12 мая. 9 мая вход для ветеранов свободный, - сообщили в пресс-службе СКФО.

Напомним, в Краснодаре покажут кино о моде. Мероприятие BIOF (BE IN OPEN) пройдет 18-19 мая в Центре современного искусства «Типография» параллельно с 15 площадками в разных городах России.

ИСТОЧНИК KP.RU