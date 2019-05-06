Краснодарская команда «Локо-2004» заняла на международных соревнованиях третье место

СЕГОДНЯ 11:16 2019-05-06T11:16:42+03:00

С 3 по 5 мая в Риге проходил Суперфинал Европейской юношеской баскетбольной лиги

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- «Красно-зеленые» вернулись в Краснодар с бронзовыми медалями. С 3 по 5 мая в Риге проходил Суперфинал Европейской юношеской баскетбольной лиги. Команда «Локо-2004» заняла на международных соревнованиях третье место, обойдя соперников из Латвии, Словакии и Литвы, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» рассказали в пресс-службе «Локо».

Форвард «Локо» Игорь Полтавский вошел в пятерку лучших игроков Суперфинала ЕЮБЛ (European Youth Basketball League). Также в Риге выбрали лучших игроков в составах команд-участниц турнира. У «Локо-2004» им стал центровой Артем Орешников.

Напомним, «Краснодар» и «Ростов» сыграли вничью в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча проходила в Ростове-на-Дону и завершилась со счетом 1:1.

Гол на 25-й минуте забил с пенальти игрок ФК «Краснодар» Виктор Классон. Ответный мяч на 89-й минуте забросил Эльдор Шомуродов, сравняв счет.

ИСТОЧНИК KP.RU