2019-05-06T12:02:40+03:00
Происшествия

В Сочи отечественная легковушка въехала под грузовик

Пассажир ВАЗ-2109 получил перелом височной кости
Александра ПОДУШКО
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Фото: пресс-служба ЮРПСО МЧС РоссииФото: пресс-служба ЮРПСО МЧС России
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В Сочи в минувшие выходные сотрудники ЮРПСО МЧС России выезжали на ликвидацию последствий дорожно-транспортного происшествия.

- По информации оперативного дежурного службы «112», на Дублере Курортного проспекта ВАЗ-2109 въехал под грузовик. В результате помощь потребовалась зажатому в машине мужчине, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Фото: пресс-служба ЮРПСО МЧС России

Фото: пресс-служба ЮРПСО МЧС России

Прибыв на место происшествия, спасатели, используя гидравлический инструмент, деблокировали 28-летнего жителя Республики Дагестан из легкового автомобиля и передали врачам скорой. По предварительной информации, пострадавший получил перелом височной кости.

Напомним, в Апшеронском районе спасатели нашли в лесу туристов, которые перевернулись на катамаране. Медицинская помощь им не потребовалась.

ИСТОЧНИК KP.RU

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