В Краснодаре на Пушкинской площади пройдет медовая ярмарка

СЕГОДНЯ 12:17 2019-05-06T12:54:09+03:00

Она будет работать с 8 по 12 мая с 09:00 до 23:00

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В краевой столице с 8 по 12 мая пройдет розничная ярмарка «Маёвка». Она будет работать на Пушкинской площади с 09:00 до 23:00.

- На ярмарке организуют 85 торговых мест. Традиционно на «Маёвке» можно будет попробовать и купить мед, изготовленный на пасеках региона, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

- Свои блюда представят организации общественного питания. И, конечно, будет культурно-развлекательная программа. «Маёвка» станет ещё одним местом притяжения для горожан и гостей города в праздничные дни, - сказал исполняющий обязанности начальника управления торговли Сергей Тебеньков.

Все торговые места на ярмарке оборудуют с соблюдением норм и правил пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологических особенностей. Сотрудники УМВД по Краснодару обеспечат безопасность на празднике.

Напомним, в Сочи в Зимнем театре открылся Антикварный фестиваль. 11 мая пройдет аукцион.

ИСТОЧНИК KP.RU