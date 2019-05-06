2019-05-06T12:42:51+03:00
Происшествия

В Кореновском районе из дома местной жительницы вынесли металлолом и две куртки

Также обвиняемый вымогал у другой женщины банковскую карту
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
В Кореновском районе из дома местной жительницы вынесли металлолом и две курткиВ Кореновском районе из дома местной жительницы вынесли металлолом и две курткиФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В полицию Кореновского района обратилась местная жительница. Заявительница рассказала, что, вернувшись вечером домой, заметила пропажу металлолома и двух мужских курток.

- Сотрудники полиции опросили свидетелей и установили круг лиц, которые могут быть причастны к совершению преступления. Задержали неоднократно судимого за кражи 28-летнего местного жителя. Полицейские установили причастность задержанного еще к одному преступлению. У другой женщины он вымогал банковскую карту, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В отношении 28-летнего жителя хутора Бабиче-Кореновский возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 158 и частью 2 статьи 163 УК РФ (Кража и Вымогательство). Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, в Красноармейском районе из дома местного жителя вытащили ноутбук. Ущерб составил 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Краснодаре на Пушкинской площади пройдет медовая ярмарка
В Сочи отечественная легковушка въехала под грузовик
В сочинском «Дендрарии» зацвело ядовитое дерево
«Локомотив-Кубань» и «Зенит» сыграют второй матч серии плей-офф в Краснодаре
Краснодарская команда «Локо-2004» заняла на международных соревнованиях третье место
В Апшеронском районе спасатели нашли в лесу туристов, которые перевернулись на катамаране
В Новопокровском районе женщина убила сожителя ударом ножа в шею
В Сочи открылся Антикварный фестиваль
В Красноармейском районе из дома местного жителя вытащили ноутбук
В Шереметьево из-за авиакатастрофы отменили и перенесли несколько рейсов на Кубань
Жителей Кубани ждет двухдневная рабочая неделя
«Краснодар» и «Ростов» сыграли вничью
В Геленджике перезахоронят останки героев ВОВ
В Краснодаре заменили баннер ко Дню победы
«Кубань» одержала победу над «Омегой» в первом мачте на родной арене
В Сочи в Олимпийском парке сгорел пункт велопроката
В Анапе глава города встретился с кайтерами и виндсерферами
В парке «Краснодар» пройдет трансляция матча «быков» с «Ростовом»
В Краснодаре покажут кино о моде
Первый выставочный зал открылся в Приморско–Ахтарске
На Кубани прошел забег в честь Дня Победы
Лучшим игроком ФК «Краснодар» в апреле стал вратарь Матвей Сафонов
В Краснодаре пройдут состязаниях дворовых команд по футболу и стритболу
Вениамин Кондратьев поздравил журналистов Кубани с профессиональным праздником
В Каневском районе мужчина нашел охотничье ружье и изготовил из него обрез
В Сочи 15-летний подросток перевернулся на квадроцикле
В «Атамани» открыли фестивальный сезон
В Красноармейском районе в аварии погибли четыре человека