В Кореновском районе из дома местной жительницы вынесли металлолом и две куртки
В полицию Кореновского района обратилась местная жительница. Заявительница рассказала, что, вернувшись вечером домой, заметила пропажу металлолома и двух мужских курток.
- Сотрудники полиции опросили свидетелей и установили круг лиц, которые могут быть причастны к совершению преступления. Задержали неоднократно судимого за кражи 28-летнего местного жителя. Полицейские установили причастность задержанного еще к одному преступлению. У другой женщины он вымогал банковскую карту, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
В отношении 28-летнего жителя хутора Бабиче-Кореновский возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 158 и частью 2 статьи 163 УК РФ (Кража и Вымогательство). Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.
Напомним, в Красноармейском районе из дома местного жителя вытащили ноутбук. Ущерб составил 30 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU