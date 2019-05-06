СЕГОДНЯ 12:42 2019-05-06T12:42:51+03:00

В Кореновском районе из дома местной жительницы вынесли металлолом и две куртки Фото: Архив "КП"

Также обвиняемый вымогал у другой женщины банковскую карту

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В полицию Кореновского района обратилась местная жительница. Заявительница рассказала, что, вернувшись вечером домой, заметила пропажу металлолома и двух мужских курток.

- Сотрудники полиции опросили свидетелей и установили круг лиц, которые могут быть причастны к совершению преступления. Задержали неоднократно судимого за кражи 28-летнего местного жителя. Полицейские установили причастность задержанного еще к одному преступлению. У другой женщины он вымогал банковскую карту, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В отношении 28-летнего жителя хутора Бабиче-Кореновский возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 158 и частью 2 статьи 163 УК РФ (Кража и Вымогательство). Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, в Красноармейском районе из дома местного жителя вытащили ноутбук. Ущерб составил 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU