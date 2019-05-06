В Краснодаре простились с первым мэром города Валерием Самойленко

СЕГОДНЯ 16:00 2019-05-06T16:00:52+03:00

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В кубанской столице простились с первым мэром города Валерием Самойленко. Гражданскую панихиду по решению родственников организовали в ритуальном зале Славянского кладбища.

На прощание с первым градоначальником Краснодара собрались несколько сотен человек - его родные, близкие, друзья, коллеги. На похороны приехали глава города Евгений Первышов, председатель городской Думы Вера Галушко, депутат Государственной Думы РФ Владимир Евланов.

- Именно во время работы Валерия Самойленко в кубанской столице построены несколько крупных жилых микрорайонов, созданы важные социальные и инфраструктурные объекты, - сказал мэр кубанской столицы Евгений Первышов. - Наш город стал лидером и остается им сейчас. Вся жизнь Валерия Александровича - пример того, как нужно любить свой город, работать и отдавать всего себя на благо города.

Напомним, Валерий Самойленко скончался на 82-м году жизни в ночь на 4 мая после продолжительной болезни. В общей сложности он был руководителем Краснодара 13 лет.

Построены Тургеневский мост, путепроводы на улицах Садовой, Суворова и Тихорецкой, ул. Восточный обход, школы, детские сады и медицинские учреждения. С участием Валерия Самойленко было создано уникальное в стране творческое объединение «Премьера». В Краснодаре построили и открыли органный зал.

Валерий Самойленко награжден орденами Трудового Красного Знамени, «Дружбы народов», «Знаком Почета», в 2007 году ему присвоено звание Почетного гражданина Краснодара.

ИСТОЧНИК KP.RU