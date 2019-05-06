2019-05-06T19:44:16+03:00
Общество

В Новороссийске сгорела квартира в многоэтажном доме

Огонь вспыхнул около 17:00
Максим ОСОКИН
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Фото: Ольга МорозоваФото: Ольга Морозова
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В Новороссийске произошел пожар. Сигнал о возгорании в одной из квартир в многоэтажном доме на проспекте Дзержинского, 220/2 поступил в районе 17:00. Прибывшие спасатели выяснили, что горит жилое помещение на восьмом этаже.

- Сотрудники МЧС эвакуировали из здания 120 жильцов многоквартирного дома. На локализацию и тушение очага пожара ушло около часа, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службы главного управления МЧС по Краснодарскому краю.

Площадь возгорания составила 60 кв. м. На месте происшествия работали 5 единиц техники и 17 человек личного состава. В результате пожара погибших и пострадавших нет.

Напомним, 5 мая 2019 года, в Сочи в Олимпийском парке сгорел пункт велопроката. Сообщение о пожаре на улице Международной поступило на пульт диспетчера МЧС в 17:52. Через минуту на место происшествия выехали первые расчеты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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