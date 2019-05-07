В Геленджике открылся гольф-клуб

СЕГОДНЯ 07:43 2019-05-07T07:43:15+03:00

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В Геленджике открыли первый на Черноморском побережье гольф-клуб. На территории объекта построено поле на 18 лунок чемпионского уровня для проведения любительских и профессиональных турниров. Он станет школой олимпийского резерва и базой для сборной страны по гольфу.

Как ранее сообщала «КП» - Кубань», на экономическом форуме в Санкт-Петербурге подписали инвестиционное соглашение о строительстве открытого гольф-клуба на 18 лунок. Так же при нем будет многофункциональная академия и тренировочная зона. Стоимость проекта оценивают в два миллиарда рублей. Всего гольф-поле добавит 150 рабочих мест.

Объем инвестиций составил 2,5 миллиарда рублей. Площадь поля для занятий профессиональным гольфом - 80 гектаров. Планируется, что здесь можно будет научиться этому виду спорта. По проекту также предусмотрена академия с бесплатными секциями для детей.

Напомним, предприятия Кубани примут участие в реализации нацпроекта по повышению производительности труда. Речь идет об организациях в агропромышленном секторе, строительстве, и транспортной сфере.

ИСТОЧНИК KP.RU