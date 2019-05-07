На Кубани ко Дню Победы покажут ролики о ветеранах-освободителях

СЕГОДНЯ 08:11 2019-05-07T08:11:07+03:00

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В Краснодарском крае ко Дню Победы покажут ролики о ветеранах-освободителях. Первое видео опубликовано в официальном аккаунте главы Кубани Вениамина Кондратьева в Instagram.

- Наши ветераны - это реальные свидетели и участники событий ВОВ. Люди, которые освобождали от захватчиков не только нашу Родину, но и другие города и страны Европы. На этой неделе мы будем отмечать 74-ю годовщину Великой Победы. Для каждого из нас и для будущих поколений важно сохранить рассказы и воспоминания самих героев. В канун праздника мы вновь говорим СПАСИБО освободителям, - прокомментировал на своей странице в Instagram Вениамин Кондратьев.

Ко Дню Победы выйдет цикл видеороликов о ветеранах-освободителях.

Напомним, в Краснодаре возобновят показы отечественных фильмов под открытым небом в рамках проекта «Кино нашего двора». Традиционная акция в 2019 году стартует в Юбилейном микрорайоне, у фонтана на Платановом Бульваре 17 мая.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="270" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/707163" frameborder="0"></iframe> Краснодарский край. Ветераны-освободители.Видео: Instagram главы региона Вениамина Кондратьева

ИСТОЧНИК KP.RU