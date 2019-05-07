Более 500 предприятий Кубани примут участие в ярмарке «АгроТУР - 2019»

СЕГОДНЯ 09:03 2019-05-07T09:03:02+03:00

Мероприятие пройдет в Краснодаре на площади у здания краевого парламента 19 мая

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Выставка-ярмарка «АгроТУР – 2019» состоится в краевой столице в пятый раз. Мероприятие организовано по инициативе ЗСК края при поддержке администрации региона.

- Ярмарка кубанских народных промыслов, ремесел и сельского туризма пройдет на площади у здания краевого парламента 19 мая. Ежегодное событие соберет около 400 ремесленников, свыше 100 сельхозпроизводителей и владельцев объектов аграрного туризма всех муниципальных образований региона, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» рассказали в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Гостей ждут с 10:00 и до позднего вечера. Для них подготовили выступления творческих фольклорных коллективов, мастер-классы по изготовлению сувениров и блюд многонациональной кухни региона, дегустации кулинарных шедевров и традиционных кубанских напитков.

Также состоится награждение победителей и призеров конкурса «Лучший объект сельского (аграрного) туризма в Краснодарском крае».

Напомним, в Краснодаре на Пушкинской площади пройдет медовая ярмарка. Она будет работать с 8 по 12 мая с 09:00 до 23:00.

ИСТОЧНИК KP.RU