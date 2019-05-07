СЕГОДНЯ 09:14 2019-05-07T09:19:19+03:00

Пожарные эвакуировали 12 человек и 1 спасли [видео]

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Утром 7 мая в Сочи произошел пожар в двухэтажном доме на улице Кубанской.

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного МЧС в 7:49. На место происшествия отправились пожарные подразделения. Специалисты установили, что горит второй этаж и кровля дома на площади 300 квадратных метров.

- Пожарные эвакуировали 12 человек и 1 человека спасли. В тушении пожара участвуют 32 человека и 7 машин спецтехники, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Напомним, в Новороссийске сгорела квартира в многоэтажном доме. Огонь вспыхнул около 17:00. Сотрудники МЧС эвакуировали из здания 120 жильцов многоквартирного дома. На локализацию и тушение очага пожара ушло около часа.

Площадь возгорания составила 60 кв. м. На месте происшествия работали 5 единиц техники и 17 человек личного состава. В результате пожара погибших и пострадавших нет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="288" height="360" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/707181" frameborder="0"></iframe> В Сочи загорелся жилой дом.Видео: ЧП Сочи

ИСТОЧНИК KP.RU