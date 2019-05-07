В Сочи загорелся жилой дом
Утром 7 мая в Сочи произошел пожар в двухэтажном доме на улице Кубанской.
Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного МЧС в 7:49. На место происшествия отправились пожарные подразделения. Специалисты установили, что горит второй этаж и кровля дома на площади 300 квадратных метров.
- Пожарные эвакуировали 12 человек и 1 человека спасли. В тушении пожара участвуют 32 человека и 7 машин спецтехники, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Напомним, в Новороссийске сгорела квартира в многоэтажном доме. Огонь вспыхнул около 17:00. Сотрудники МЧС эвакуировали из здания 120 жильцов многоквартирного дома. На локализацию и тушение очага пожара ушло около часа.
Площадь возгорания составила 60 кв. м. На месте происшествия работали 5 единиц техники и 17 человек личного состава. В результате пожара погибших и пострадавших нет.
В Сочи загорелся жилой дом.Видео: ЧП Сочи
ИСТОЧНИК KP.RU