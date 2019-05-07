Трефилов провел первую тренировку с ГК «Кубань» после операции на сердце

СЕГОДНЯ 09:42 2019-05-07T10:31:16+03:00

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Евгений Трефилов 6 мая провел первую тренировку с гандболистками «Кубани».

- Специалист провел первую полноценную часовую тренировку. Второй час с командой работал его помощник Денис Сайфулин. Мы поговорили с Трефиловым о работе клуба, наших повседневных делах, о предстоящих матчах за третье место. Пока, конечно, рановато, - рассказал гендиректор краснодарского клуба Сергей Вальтер о возвращении тренера к работе.

Напомним, 63-летний специалист плохо себя почувствовал перед домашним матчем «Кубани» в Кубке ЕГФ против французского «Безансона». Тренера госпитализировали, чуть позже медики обнаружили проблемы с сердцем и посоветовали Трефилову лечь в больницу. Но тот отказался и провел игру на тренерском мостике. После матча самочувствие только ухудшилось, его доставили в кардиологическое отделение ККБ №1 под наблюдение главврача - Владимира Порханова, где его и прооперировали.

На официальной странице во Вконтакте «Кубани» выложили видео с занятия команды, где тренер эмоционально дает указания подопечным. Сейчас краснодарский клуб готовится к серии за бронзовые медали чемпионата России против «Звезды».

- Первый матч состоится в Звенигороде в четверг 16 мая. Начало встречи в СК «Звезда» в 19:00. Вторая игра в серии до двух побед пройдет в Краснодаре в воскресенье 19 мая во дворце спорта «Олимп» в 16:00, - рассказали в пресс-службе ГК «Кубань».

Билеты на первую домашнюю игру «Кубани» поступят в продажу 7 мая.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/707174" frameborder="0"></iframe> Трефилов провел первую тренировку с гандболистками «Кубани».Видео: vk.com/whckuban

ИСТОЧНИК KP.RU