Трефилов провел первую тренировку с ГК «Кубань» после операции на сердце
Евгений Трефилов 6 мая провел первую тренировку с гандболистками «Кубани».
- Специалист провел первую полноценную часовую тренировку. Второй час с командой работал его помощник Денис Сайфулин. Мы поговорили с Трефиловым о работе клуба, наших повседневных делах, о предстоящих матчах за третье место. Пока, конечно, рановато, - рассказал гендиректор краснодарского клуба Сергей Вальтер о возвращении тренера к работе.
Напомним, 63-летний специалист плохо себя почувствовал перед домашним матчем «Кубани» в Кубке ЕГФ против французского «Безансона». Тренера госпитализировали, чуть позже медики обнаружили проблемы с сердцем и посоветовали Трефилову лечь в больницу. Но тот отказался и провел игру на тренерском мостике. После матча самочувствие только ухудшилось, его доставили в кардиологическое отделение ККБ №1 под наблюдение главврача - Владимира Порханова, где его и прооперировали.
На официальной странице во Вконтакте «Кубани» выложили видео с занятия команды, где тренер эмоционально дает указания подопечным. Сейчас краснодарский клуб готовится к серии за бронзовые медали чемпионата России против «Звезды».
- Первый матч состоится в Звенигороде в четверг 16 мая. Начало встречи в СК «Звезда» в 19:00. Вторая игра в серии до двух побед пройдет в Краснодаре в воскресенье 19 мая во дворце спорта «Олимп» в 16:00, - рассказали в пресс-службе ГК «Кубань».
Билеты на первую домашнюю игру «Кубани» поступят в продажу 7 мая.
Трефилов провел первую тренировку с гандболистками «Кубани».Видео: vk.com/whckuban
ИСТОЧНИК KP.RU