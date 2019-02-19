2019-02-19T16:23:39+03:00
Спорт

В Краснодаре успешно прооперирован тренер сборной России по гандболу Евгений Трефилов

Скоро он вернется к работе
Андрей ГОРЕЛОВ
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ФОТО: ГК "Кубань"ФОТО: ГК "Кубань"
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63-летний специалист плохо себя почувствовал перед домашним матчем «Кубани» в Кубке ЕГФ против французского «Безансона». Тренера госпитализировали, чуть позже медики обнаружили проблемы с сердцем и посоветовали Трефилову лечь в больницу. Но тот отказался и провел игру на тренерском мостике. После матча самочувствие только ухудшилось, наставника доставили в кардиологическое отделение ККБ №1 под наблюдение главврача - Владимира Порханова. Накануне медики успешно прооперировали Евгения Трефилова.

– Операция прошла в плановом режиме в Центре грудной хирургии, рассказал генеральный директор «Кубани» Сергей Вальтер. – Евгений Васильевич сейчас находится в реанимации под наблюдением врачей. Его состояние, по их словам, стабильное. Впереди у Евгения Васильевича – восстановление и возвращение к работе. После таких операций люди полностью возвращаются к прежней жизни без каких-либо ограничений. Нам всем остается мысленно направить от каждого чуточку позитива и доброй энергии в адрес Трефилова. Также я прошу всех сочувствующих и представителей СМИ не беспокоить Евгения Васильевича и членов его семьи звонками. Всю необходимую информацию вы можете получить через гандбольный клуб «Кубань».

СПРАВКА «КП»

Под руководством Евгения Трефилова женская сборная России выигрывала серебро на Олимпиаде в Пекине и стала чемпионом на Играх в Рио, завоевывала медали чемпионатов мира и Европы. В декабре 2018 года национальная команда стала второй на Евро-2018 во Франции, уступив в финале лишь хозяйкам турнира.

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С чемпионата Европы по гандболу женская сборная России вернулась с серебряными медалями. Первое свое интервью после Евро-2018 главный тренер национальной команды, он же тренер ГК «Кубань», Евгений Трефилов дал радио «Комсомольская правда».

Евгений Васильевич пришел на радио «КП» вместе с игроком сборной, спортсменкой «Кубани» Антониной Скоробогатченко. В прямом эфире тренер откровенно рассказал о том, как прошел чемпионат, в каком состоянии российский гандбол, как обстоят дела у «Кубани», и ответил на вопросы слушателей (читайте далее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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