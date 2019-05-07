В Краснодаре более 2 тысяч человек пройдут маршем по Главной городской площади 9 Мая

СЕГОДНЯ 10:10 2019-05-07T10:10:38+03:00

Аналогичные мероприятия пройдут и в других городах края

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В кубанской столице на Главной городской площади 9 мая в 11:00 начнется торжественное прохождение войск, вооружения и военной техники Краснодарского территориального гарнизона, казачества и силовых структур.

Как рассказали в департаменте по делам казачества и военным вопросам региона, проведены уже пять тренировок. Генеральная репетиция состоится сегодня, 7 мая, под руководством вице-губернатора, атамана Кубанского казачьего войска Николая Долуды.

- Аналогичные мероприятия состоятся 9 мая в 10:00 в Сочи, Туапсе, Кореновске, Курганинске, Армавире, Горячем Ключе, Ейске, Крымске, Гулькевичах, Анапе, Славянске-на-Кубани, Лабинске и станице Кущевской, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Там пройдут торжественным маршем и проведут церемонии возложения памятных гирлянд около 4 тысяч военнослужащих.

В народной акции «Бессмертный полк», которая стартует в 13:00, могут принять участие все желающие. В прошлом году по главным улицам городов и районов с портретами своих родных-участников войны прошли более 580 тысяч человек.

Также 9 мая также пройдет патриотическая акция «Вальс Победы». Пары одетые в стиле 40-х годов будут приглашать жителей и гостей края станцевать на специальных площадках.

Во всех районах края запланированы церемонии возложения венков и цветов к мемориалам воинской славы, праздничные мероприятия, концерты и фейерверки.

Напомним, на Кубани ко Дню Победы покажут ролики о ветеранах-освободителях. Первое видео опубликовано в Instagram главы региона Вениамина Кондратьева.

ИСТОЧНИК KP.RU