9 мая взрослые смогут посетить Сочи Парк по детским билетам

СЕГОДНЯ 12:01 2019-05-07T12:28:05+03:00

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Для посетителей прозвучат песни военных лет, состоится выставка под открытым небом и взлетит голубь мира. Взрослым билет в Парк – по цене детского!

Празднование начинается с момента открытия Парка в 10:00, у фонтана на Аллее Огней гостей встретят «солдаты» – живые «забронзовевшие» статуи, фотозона с метровыми бумажными фигурами, выполненными в стиле оригами. Одна из них – голубь как символ мира. Фотозона расположена на фоне Стены Памяти, гости могут оставить свои добрые пожелания ветеранам и сделать фото на память.

С 12:00 до 17:00 в Краю Богатырей пройдет выставка поисковых исследований времен Великой Отечественной войны. Все экспонаты реальные и были найдены на раскопках в Краснодарском крае.

Там же гости Сочи Парка смогут поучаствовать в турнире на меткость и выиграть сладкий приз в специально установленном лазерном тире.

В 13:30 и 14:30 на главной сцене Сочи Парка на Фестивальной площади выступит кавер-группа, музыканты исполнят песни военных лет.

По расписанию, в День Победы пройдут Потап и Мила-шоу, тесла-шоу «Рок и Ток», мыльное шоу. Баба Яга в собственной резиденции встречает всех гостей трижды в день, а представления в дельфинарии увеличили до 30 минут.

Билеты в Сочи Парк в честь праздника для взрослых по цене детского – 1600 рублей. Напоминаем, единый входной билет позволяет находиться в парке целый день, смотреть шоу и неограниченное количество раз кататься на аттракционах.

Время работы парка в мае с 10:00 до 21:00, официальный сайт Сочи Парка https://www.sochipark.ru/

ИСТОЧНИК KP.RU