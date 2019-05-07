Проект «Золотое кольцо Боспорского царства» стал финалистом национальной премии «Хрустальный компас»

СЕГОДНЯ 12:38 2019-05-07T12:38:51+03:00

Он стал лидером народного голосования в номинации «Признание общественности»

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Лучшие проекты в области географии, экологии и сохранения природного и историко-культурного наследия были определены на заседании экспертного совета Русского географического общества. Межрегиональный туристический проект «Золотое кольцо Боспорского царства» стал лидером народного голосования в номинации «Признание общественности».

- Он объединяет уникальное античное наследие четырех южных регионов России – Кубани, Республики Крым, города Севастополя и Ростовской области. За этот проект на официальном сайте премии проголосовали более 20 тысяч раз, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Церемония вручения премии состоится 17 мая в Сочи, именно там будут объявлены победители. Награду получат авторы лучших проектов в 11 номинациях.

Напомним, на Кубани 30 человек проехались по маршруту «Золотого кольца Боспорского царства».

ИСТОЧНИК KP.RU