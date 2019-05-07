2019-05-07T13:50:48+03:00
Общество

Ученики казачьих школ Краснодара приняли участие в параде кадетов в Москве

Они прошли маршем 6 мая на Поклонной горе
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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Ученики казачьих школ № 60 и №61 Краснодара приняли участие в параде кадетов в Москве. Они прошли маршем в ежегодном шествии кадетского движения «Не прервется связь поколений!». Парад, посвященный 74-й годовщине Победы в ВОВ, прошел на Поклонной горе 6 мая.

- Казачьи школы № 60 и № 61 в разные годы становились победителями конкурсов на краевом и федеральном уровне, поэтому представлять Краснодар поехали ученики именно этих учебных учреждений, -сказал директор городского департамента образования Алексей Некрасов.

- Всего под флагом Союза казачьей молодежи Кубани чеканили шаг 54 старшеклассника. Они специально готовились к параду. Он прошел в день Святого Георгия Победоносца, в День герба и флага столицы России, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

В мероприятии приняли участие более 2 500 кадетов и школьников. Это воспитанники кадетских корпусов и школ Москвы. Впервые к столичному шествию присоединились Краснодар и несколько других городов.

Напомним, в преддверии празднования 74–й годовщины Победы в ВОВ сотрудники подразделений Главного управления Росгвардии по краю присоединились к патриотической акции «Георгиевская лента». Мероприятия прошли в Новороссийске и городе воинской славы Анапе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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