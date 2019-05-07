2019-05-07T14:24:46+03:00
Происшествия

Сочинские полицейские задержали наркоторговца

Он приехал на курорт из Санкт-Петербурга
Максим ОСОКИН
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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На сочинском посту «Магри» сотрудники полиции остановили для проверки автомобиль Mercedes. Им управлял 30-летний житель Санкт-Петербурга.

- В ходе личного досмотра у мужчины обнаружили и изъяли 10 свертков с неизвестным веществом. Проведенное экспертиза показала, что это метадон общим весом 300 граммов, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

- Задержанный пояснил, что собирался распространять наркотическое вещество на территории Сочи посредством закладок. В данный момент злоумышленник помещен под стражу, в отношении него возбуждено уголовное дело.

Напомним, В Ейском районе двое местных жителей организовали в своем доме наркопритон. К ним приходили граждане для употребления запрещенных веществ.Сотрудники полиции задержали в жилище обвиняемых пять человек, которые находились в состоянии наркотического опьянения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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