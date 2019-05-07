Кубанские полицейские будут нести службу в День Победы

СЕГОДНЯ 15:02 2019-05-07T15:02:10+03:00

На посты выйдут около 5 тысяч правоохранителей

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На Кубани пройдет более 600 массовых мероприятий, посвященных 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной. Ожидается, что в ни примут участие свыше 1,5 млн жителей и гостей региона.

- Общественный порядок на шествиях, митингах, культурно-зрелищных и спортивных мероприятиях обеспечат около 5 тысяч сотрудников полиции. Помогать им будут дружинники, казаки и сотрудники частных охранных организаций, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Места проведения массовых мероприятий проверят сотрудники кинологической службы. Также сотрудники ГИБДД разработали дополнительные меры по обеспечению движения в районах скопления людей.

Напомним, в кубанской столице на Главной городской площади 9 мая в 11:00 начнется торжественное прохождение войск, вооружения и военной техники Краснодарского территориального гарнизона, казачества и силовых структур.

ИСТОЧНИК KP.RU