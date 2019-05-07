Кубанские полицейские будут нести службу в День Победы
На Кубани пройдет более 600 массовых мероприятий, посвященных 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной. Ожидается, что в ни примут участие свыше 1,5 млн жителей и гостей региона.
- Общественный порядок на шествиях, митингах, культурно-зрелищных и спортивных мероприятиях обеспечат около 5 тысяч сотрудников полиции. Помогать им будут дружинники, казаки и сотрудники частных охранных организаций, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Места проведения массовых мероприятий проверят сотрудники кинологической службы. Также сотрудники ГИБДД разработали дополнительные меры по обеспечению движения в районах скопления людей.
Напомним, в кубанской столице на Главной городской площади 9 мая в 11:00 начнется торжественное прохождение войск, вооружения и военной техники Краснодарского территориального гарнизона, казачества и силовых структур.
ИСТОЧНИК KP.RU