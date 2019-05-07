2019-05-07T15:59:52+03:00
Происшествия

Директора краснодарской фирмы подозревают в неуплате налогов

Он задолжал государству более 6 млн рублей
Максим ОСОКИН
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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В Краснодаре следственным отделом по Западному округу СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО «СНЭК-Инжиниринг». Его подозревают в уклонении от уплаты налогов в крупном размере.

- Как выяснило следствие, в период с 1 января 2016 по 31 декабря 2017 года Мужчина предоставлял в налоговые органы документы с недостоверными данными о доходах. В результате его противоправных действий казна недополучила свыше 6 млн рублей, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю

Сейчас следователи изучают документацию предприятия. Также проводятся действия, направленные на установление размера имущества подозреваемого. Впоследствии на него может быть наложен арест. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, на Кубани возбуждено уголовное дело в отношении начальника полиции ОМВД России по Новопокровскому району. Он обвиняется в получении взятки в крупном размере.

ИСТОЧНИК KP.RU

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