На Кубани написали «Диктант Победы»

СЕГОДНЯ 18:37 2019-05-07T18:37:52+03:00

Участниками акции стали более 10 тысяч человек

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Кубань стала участником Всероссийской акции «Диктант Победы». Мероприятие прошло более чем на 200 площадках по всему краю. Свои знания показывали школьники 9-11-х классов, студенты, кадеты, педагогические работники, ветераны.

- Акция «Диктант Победы» приурочена к 75-й годовщины со Дня Победы. Она призвана привлечь общество к изучению событий Великой Отечественной войны, повышения исторической грамотности и патриотического воспитания молодежи, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе краевого министерства образования, науки и молодежной политики.

На мероприятия в качестве почетных гостей пригласили ветеранов, проживающих на территории региона. С результатами работ участники смогут ознакомиться после 12 июня на сайте диктантпобеды.рф

Добавим, ученики казачьих школ № 60 и №61 Краснодара приняли участие в параде кадетов в Москве. Они прошли маршем в ежегодном шествии кадетского движения «Не прервется связь поколений!».

ИСТОЧНИК KP.RU