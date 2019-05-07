2019-05-07T18:37:52+03:00
Общество

На Кубани написали «Диктант Победы»

Участниками акции стали более 10 тысяч человек
Максим ОСОКИН
Поделиться:
Фото: пресс-служба администрации Краснодарского краяФото: пресс-служба администрации Краснодарского края
Изменить размер текста:

Кубань стала участником Всероссийской акции «Диктант Победы». Мероприятие прошло более чем на 200 площадках по всему краю. Свои знания показывали школьники 9-11-х классов, студенты, кадеты, педагогические работники, ветераны.

- Акция «Диктант Победы» приурочена к 75-й годовщины со Дня Победы. Она призвана привлечь общество к изучению событий Великой Отечественной войны, повышения исторической грамотности и патриотического воспитания молодежи, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе краевого министерства образования, науки и молодежной политики.

На мероприятия в качестве почетных гостей пригласили ветеранов, проживающих на территории региона. С результатами работ участники смогут ознакомиться после 12 июня на сайте диктантпобеды.рф

Добавим, ученики казачьих школ № 60 и №61 Краснодара приняли участие в параде кадетов в Москве. Они прошли маршем в ежегодном шествии кадетского движения «Не прервется связь поколений!».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Краснодаре загорелся жилой дом
Кубанец проиграл в суде Баскову и Бузовой
Анапский музей военной техники пополнился новым экспонатом
Директора краснодарской фирмы подозревают в неуплате налогов
Кубанские полицейские будут нести службу в День Победы
Сочинские полицейские задержали наркоторговца
Ученики казачьих школ Краснодара приняли участие в параде кадетов в Москве
В Туапсе 21-летний парень «обчистил» витрины магазина электроники
В Ейском районе местные жители организовали наркопритон
В Славянском районе две легковушки сбили насмерть мужчину
Проект «Золотое кольцо Боспорского царства» стал финалистом национальной премии «Хрустальный компас»
В «Орлёнке» пройдёт финал Всероссийской военно-спортивной игры
ВТБ снизил ставки по автокредитам
В Новороссийске установили экобоксы по сбору опасных отходов от населения
9 мая взрослые смогут посетить Сочи Парк по детским билетам
В центре Сочи потушили пожар в двухэтажном доме
На Кубани росгвардейцы присоединились к акции «Георгиевская лента»
На Кубани осудили директора цирка, допустившего нападение льва на 4-летнюю девочку
В Новопокровском районе начальник полиции пойдет под суд за взятку в 300 тысяч рублей
В Краснодаре более 2 тысяч человек пройдут маршем по Главной городской площади 9 Мая
Трефилов провел первую тренировку с ГК «Кубань» после операции на сердце
В Сочи загорелся жилой дом
Более 500 предприятий Кубани примут участие в ярмарке «АгроТУР - 2019»
В Краснодаре сбили женщину на пешеходном переходе
На Кубани ко Дню Победы покажут ролики о ветеранах-освободителях
В Геленджике открылся гольф-клуб
В Краснодаре на месяц ограничат движение транспорта по улице Ким
В Краснодаре вновь покажут отечественные фильмы под открытым небом