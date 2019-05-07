На Кубани написали «Диктант Победы»
Кубань стала участником Всероссийской акции «Диктант Победы». Мероприятие прошло более чем на 200 площадках по всему краю. Свои знания показывали школьники 9-11-х классов, студенты, кадеты, педагогические работники, ветераны.
- Акция «Диктант Победы» приурочена к 75-й годовщины со Дня Победы. Она призвана привлечь общество к изучению событий Великой Отечественной войны, повышения исторической грамотности и патриотического воспитания молодежи, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе краевого министерства образования, науки и молодежной политики.
На мероприятия в качестве почетных гостей пригласили ветеранов, проживающих на территории региона. С результатами работ участники смогут ознакомиться после 12 июня на сайте диктантпобеды.рф
Добавим, ученики казачьих школ № 60 и №61 Краснодара приняли участие в параде кадетов в Москве. Они прошли маршем в ежегодном шествии кадетского движения «Не прервется связь поколений!».
ИСТОЧНИК KP.RU