В Краснодаре загорелся жилой дом

СЕГОДНЯ 19:41 2019-05-07T19:41:58+03:00

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Сегодня в Краснодаре в 17:20 на пульт дежурного диспетчерской службы поступило сообщение о пожаре в многоквартирном доме. Горело здание во 2-м проезде Стасова.

- Пожарные расчеты прибыли на место ЧП в 17:28. Сотрудники МЧС установили, что горит кровля двухэтажного жилого дома, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Площадь пожара к моменту приезда спасателей составляла порядка 100 кв. м. Сотрудники МЧС провели эвакуацию из горящего здания 15 жильцов. В результате пожар погибших и пострадавших нет. На месте происшествия работали два звена газодымозащитной службы, три ствола «Дельта». Пожар удалось полностью потушить в 18:00.

Напомним, спасатели сегодня в 10:30 потушили пожар в двухэтажном доме на улице Кубанской в центре Сочи.

Напомним, сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного МЧС в 7:49. На место происшествия отправились пожарные подразделения. Специалисты установили, что горит второй этаж и кровля дома на площади 300 квадратных метров.

ИСТОЧНИК KP.RU