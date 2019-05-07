В центре Сочи потушили пожар в двухэтажном доме

СЕГОДНЯ 11:57 2019-05-07T11:57:35+03:00

По предварительным данным, пострадавших нет [видео]

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Спасатели в 10:30 потушили пожар в двухэтажном доме на улице Кубанской в центре Сочи.

Напомним, сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного МЧС в 7:49. На место происшествия отправились пожарные подразделения. Специалисты установили, что горит второй этаж и кровля дома на площади 300 квадратных метров.

Из горящего дома был спасен один человек, еще 12 были эвакуированы. Пострадавших нет.

- В тушении были задействованы четыре пожарных ствола, работали два звена газодымозащитников. От МЧС России привлечено семь единиц техники и 32 человека, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Напомним, в Сочи в Олимпийском парке сгорел пункт велопроката. Пострадавших нет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="288" height="360" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/707181" frameborder="0"></iframe> В Сочи загорелся жилой дом.Видео: ЧП Сочи

ИСТОЧНИК KP.RU