2019-05-07T11:57:35+03:00
Происшествия

В центре Сочи потушили пожар в двухэтажном доме

По предварительным данным, пострадавших нет [видео]
Александра ПОДУШКО
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Фото: ГУ МЧС по краюФото: ГУ МЧС по краю
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Спасатели в 10:30 потушили пожар в двухэтажном доме на улице Кубанской в центре Сочи.

Напомним, сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного МЧС в 7:49. На место происшествия отправились пожарные подразделения. Специалисты установили, что горит второй этаж и кровля дома на площади 300 квадратных метров.

Из горящего дома был спасен один человек, еще 12 были эвакуированы. Пострадавших нет.

- В тушении были задействованы четыре пожарных ствола, работали два звена газодымозащитников. От МЧС России привлечено семь единиц техники и 32 человека, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Напомним, в Сочи в Олимпийском парке сгорел пункт велопроката. Пострадавших нет.

В Сочи загорелся жилой дом.Видео: ЧП Сочи

ИСТОЧНИК KP.RU

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