В центре Сочи потушили пожар в двухэтажном доме
Спасатели в 10:30 потушили пожар в двухэтажном доме на улице Кубанской в центре Сочи.
Напомним, сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного МЧС в 7:49. На место происшествия отправились пожарные подразделения. Специалисты установили, что горит второй этаж и кровля дома на площади 300 квадратных метров.
Из горящего дома был спасен один человек, еще 12 были эвакуированы. Пострадавших нет.
- В тушении были задействованы четыре пожарных ствола, работали два звена газодымозащитников. От МЧС России привлечено семь единиц техники и 32 человека, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Напомним, в Сочи в Олимпийском парке сгорел пункт велопроката. Пострадавших нет.
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ИСТОЧНИК KP.RU